В Барселоне на 86 году жизни скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86 году жизни скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Информацию передает агентство France Press, получив данные из больницы, где она находилась.
Оперную певицу Монсеррат Кабалье госпитализировали ещё на прошлой неделе. У неё были проблемы с мочевым пузырем из-за чего пришлось лечь в клинику для лечения. Была информация, что она уже идет на поправку и ее должны выписать, но произошло ухудшение.
Монсеррат Кабалье выполняла произведения в технике бельканто. Всемирную известность ей принесли роли в итальянских операх, а популярность и слава к ней пришли в 1965 году после выступления в Опере "Лукреция Борджиа".
Оперную певицу Монсеррат Кабалье госпитализировали ещё на прошлой неделе. У неё были проблемы с мочевым пузырем из-за чего пришлось лечь в клинику для лечения. Была информация, что она уже идет на поправку и ее должны выписать, но произошло ухудшение.
Монсеррат Кабалье выполняла произведения в технике бельканто. Всемирную известность ей принесли роли в итальянских операх, а популярность и слава к ней пришли в 1965 году после выступления в Опере "Лукреция Борджиа".
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Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 10:00