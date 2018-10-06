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В Барселоне на 86 году жизни скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье

В Барселоне на 86 году жизни скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Информацию передает агентство France Press, получив данные из больницы, где она находилась.
В Барселоне на 86 году жизни скончалась известная оперная певица Монсеррат Кабалье

Оперную певицу Монсеррат Кабалье госпитализировали ещё на прошлой неделе. У неё были проблемы с мочевым пузырем из-за чего пришлось лечь в клинику для лечения. Была информация, что она уже идет на поправку и ее должны выписать, но произошло ухудшение.

Монсеррат Кабалье выполняла произведения в технике бельканто. Всемирную известность ей принесли роли в итальянских операх, а популярность и слава к ней пришли в 1965 году после выступления в Опере "Лукреция Борджиа".


 
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Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 10:00

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