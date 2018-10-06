Ани Лорак подала на развод с супругом

Стало известно, что 4 сентября нотариусы получили письмо от Ани Лорак, в котором был указан перечень киевской недвижимости певицы. Исполнительница песен попросила юристов не делать никаких маневров с ее недвижимостью, так как у нее уже начался бракоразводный процесс. Фолловеры в Instagram знаменитости постоянно поддерживают свою любимицу. Поклонники заявили, что артистка достойна лучшего, а предатель и изменщик ей не нужен.Стоит напомнить, что в 2009 году Ани Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. У супругов растет семилетняя дочка София.