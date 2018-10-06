В Уфе идут поиски пропавшей 13-летней школьницы

Родственники обратились в местное отделение полиции с заявлением, что пропала 13-летняя школьница. Ориентировки с приметами были размещены в социальных сетях с просьбой помочь найти ребёнка. На момент ухода из дома на ней были надеты синие лосины с тремя белыми полосками и куртка бело-серого цвета. С собой она взяла зелёный рюкзак, в котором находились сменные вещи.Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто знает о местонахождении ребенка, с просьбой обратиться в Демский отдел полиции.