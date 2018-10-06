В Ростовской области жителя дома престарелых осудили за убийство соседа

Житель дома престарелых был осуждён волго-донским районным судом Ростовской области. Он несколько раз нанёс ножевые ранения своему соседу. Подозреваемого осудили по статье «Убийство». Работниками следственных органов установлено, что подсудимый проживал с потерпевшим вместе в одной комнате специального Рамановского дома-интерната, предназначенного для инвалидов, а также престарелых. Между мужчинами неоднократно возникали различные конфликты.Подозреваемый в июне текущего года во время очередной ссоры с соседом достал нож из-под матраса, которым нанёс по телу и лицу мужчины удары. В итоге всего насчитали шестнадцать ножевых ранений. Мужчина от полученных травм скончался на месте.