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В Ростовской области жителя дома престарелых осудили за убийство соседа

Житель дома престарелых в Ростовской области был осуждён за убийство соседа. Теперь мужчина 5 лет проведёт в колонии строгого режима.
В Ростовской области жителя дома престарелых осудили за убийство соседа

Житель дома престарелых был осуждён волго-донским районным судом Ростовской области. Он несколько раз нанёс ножевые ранения своему соседу. Подозреваемого осудили по статье «Убийство». Работниками следственных органов установлено, что подсудимый проживал с потерпевшим вместе в одной комнате специального Рамановского дома-интерната, предназначенного для инвалидов, а также престарелых. Между мужчинами неоднократно возникали различные конфликты.

Подозреваемый в июне текущего года во время очередной ссоры с соседом достал нож из-под матраса, которым нанёс по телу и лицу мужчины удары. В итоге всего насчитали шестнадцать ножевых ранений. Мужчина от полученных травм скончался на месте.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30

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