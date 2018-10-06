В Сети опубликовали свежие фото бюджетного кроссовера Hyundai Styx

Обновлена решётка радиатора, теперь она с острыми углами. Длина кроссовера до четырёх метров. Арки расширены, для более комфортного проезда по лесным дорогам. Новый Hyundai Styx теперь с турбированным бензиновым двигателем, объём которого составляет 1 литр с мощностью 100 л.с. Но, для ценителей данной модели имеется в запасе для продажи и модель с мощностью 120 л.с. Трансмиссия – шестиступенчатая механическая коробка с семидиапазонным роботом. Купить можно только автомобиль с передним приводом, независимо от оснащённости машины.Производством машины займётся автомобильная компания в Индии. Приобрести бюджетную модель можно уже в начале следующего года, стоить Hyundai Styx будет 600 тыс. руб.