АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем в Европе в 2018 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

В Сети опубликовали свежие фото бюджетного кроссовера Hyundai Styx

В Сети опубликовали свежие фото нового кроссовера Hyundai Styx. Супер бюджетный автомобиль оценён в 600 тыс. руб. Опытные наблюдатели уже обнаружили сходство с ранее выставленным Carlino.
В Сети опубликовали свежие фото бюджетного кроссовера Hyundai Styx

Обновлена решётка радиатора, теперь она с острыми углами. Длина кроссовера до четырёх метров. Арки расширены, для более комфортного проезда по лесным дорогам. Новый Hyundai Styx теперь с турбированным бензиновым двигателем, объём которого составляет 1 литр с мощностью 100 л.с. Но, для ценителей данной модели имеется в запасе для продажи и модель с мощностью 120 л.с. Трансмиссия – шестиступенчатая механическая коробка с семидиапазонным роботом. Купить можно только автомобиль с передним приводом, независимо от оснащённости машины.

Производством машины займётся автомобильная компания в Индии. Приобрести бюджетную модель можно уже в начале следующего года, стоить Hyundai Styx будет 600 тыс. руб.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Пинчук подозревает, что Захар Саленко
Участница «Дома-2» Александра Черно снялась в
В Кузбассе 2 недели назад пропал 27-летний парень
В Сети опубликовали свежие фото бюджетного
Nissan Leaf стал самым продаваемым электромобилем
Настя Каменских блеснула идеальной фигурой в
Дочь Александра Серова сообщила поклонникам в
В соборе Питерборо в Англии появилась гигантская
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о
Жители Анапы в море выловили детеныша крокодила
Уральский исследователь зафиксировал «загадочные
Певица Зара высказалась о смерти Монсеррат Кабалье
В Ростовской области жителя дома престарелых
Синоптики прогнозируют в дождь со снегом в
В Уфе «Газель» врезалась в столб со светофором
Упала в люк: Парочка пыталась заняться сексом на
Анна Плетнева рассказала о непростых отношениях с
В Сеть выложили изображения флагманского
В Барселоне на 86 году жизни скончалась известная
Посадочный аппарат MASCOT сделал несколько
В Уфе идут поиски пропавшей 13-летней школьницы
Александр Кержаков запретил Милане Тюльпановой
В Башкирии в лесопосадке было обнаружено тело
Ученые создали шрифт для улучшения запоминания
В Красноярске пьяный мужчина скончался, упав и
Археологи: Мускатный орех начали употреблять в
Рита Дакота и Агата Муцениеце подружились из-за
Астрономы: На Сатурне бывают дожди
Ученые: Бады с витамином D бесполезны для костей
Стилист раскритиковал образ Полины Гагариной для
Просмотреть все новости