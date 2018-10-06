В Сети опубликовали свежие фото бюджетного кроссовера Hyundai Styx
В Сети опубликовали свежие фото нового кроссовера Hyundai Styx. Супер бюджетный автомобиль оценён в 600 тыс. руб. Опытные наблюдатели уже обнаружили сходство с ранее выставленным Carlino.
Обновлена решётка радиатора, теперь она с острыми углами. Длина кроссовера до четырёх метров. Арки расширены, для более комфортного проезда по лесным дорогам. Новый Hyundai Styx теперь с турбированным бензиновым двигателем, объём которого составляет 1 литр с мощностью 100 л.с. Но, для ценителей данной модели имеется в запасе для продажи и модель с мощностью 120 л.с. Трансмиссия – шестиступенчатая механическая коробка с семидиапазонным роботом. Купить можно только автомобиль с передним приводом, независимо от оснащённости машины.
Производством машины займётся автомобильная компания в Индии. Приобрести бюджетную модель можно уже в начале следующего года, стоить Hyundai Styx будет 600 тыс. руб.
Обновлена решётка радиатора, теперь она с острыми углами. Длина кроссовера до четырёх метров. Арки расширены, для более комфортного проезда по лесным дорогам. Новый Hyundai Styx теперь с турбированным бензиновым двигателем, объём которого составляет 1 литр с мощностью 100 л.с. Но, для ценителей данной модели имеется в запасе для продажи и модель с мощностью 120 л.с. Трансмиссия – шестиступенчатая механическая коробка с семидиапазонным роботом. Купить можно только автомобиль с передним приводом, независимо от оснащённости машины.
Производством машины займётся автомобильная компания в Индии. Приобрести бюджетную модель можно уже в начале следующего года, стоить Hyundai Styx будет 600 тыс. руб.
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:45