Синоптики прогнозируют в дождь со снегом в Башкирии

Вслед за холодным фронтом 6 октября на территорию Башкирии проникнет арктический воздух. В дневное время суток температура воздуха в некоторых районах республики будет не выше 9 градусов тепла. Кроме того, вместе с дождем в отдельных районах может выпасть снег. В ночь на 7 октября температура воздуха снизится до -3, +2 градусов. Также ожидается снег с дождем.С запада на территорию Башкирии в воскресенье днем придет относительно теплая воздушная масса. Повышение температуры ожидается до +8, +13 градусов. На большей территории республики выпадут осадки в виде дождя. В начале предстоящей недели воздух прогреется до +11, +16 градусов.