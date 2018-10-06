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Синоптики прогнозируют в дождь со снегом в Башкирии

Синоптики Башгидромета обещают сегодня, 5 октября, дождь со снегом в Башкирии. В выходные дни в республике погода будет определяться атмосферными фронтами.
Синоптики прогнозируют в дождь со снегом в Башкирии

Вслед за холодным фронтом 6 октября на территорию Башкирии проникнет арктический воздух. В дневное время суток температура воздуха в некоторых районах республики будет не выше 9 градусов тепла. Кроме того, вместе с дождем в отдельных районах может выпасть снег. В ночь на 7 октября температура воздуха снизится до -3, +2 градусов. Также ожидается снег с дождем.

С запада на территорию Башкирии в воскресенье днем придет относительно теплая воздушная масса. Повышение температуры ожидается до +8, +13 градусов. На большей территории республики выпадут осадки в виде дождя. В начале предстоящей недели воздух прогреется до +11, +16 градусов.


 
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Общество
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:15

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