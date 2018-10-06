В Башкирии в лесопосадке было обнаружено тело 29-летней девушки

По неофициальным данным на трупе были зафиксированы признаки удушения, а на месте произошедшего найдены несколько презервативов, верёвка и от шоколада обёртка. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны, официального комментария по поводу обнаружения мёртвой молодой девушки не было.