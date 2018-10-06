В Башкирии в лесопосадке было обнаружено тело 29-летней девушки
В Салавате, Башкирия, в лесопосадке было обнаружено тело 29-летней девушки. Она лежала под мостом в районе пересечения бульвара Космонавтов с улицей Вокзальной.
По неофициальным данным на трупе были зафиксированы признаки удушения, а на месте произошедшего найдены несколько презервативов, верёвка и от шоколада обёртка. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны, официального комментария по поводу обнаружения мёртвой молодой девушки не было.
По неофициальным данным на трупе были зафиксированы признаки удушения, а на месте произошедшего найдены несколько презервативов, верёвка и от шоколада обёртка. Подробности произошедшего на данный момент неизвестны, официального комментария по поводу обнаружения мёртвой молодой девушки не было.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 09:27