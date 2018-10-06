Упала в люк: Парочка пыталась заняться сексом на улице, но что-то пошло не так
В Сети активно обсуждают видеоролик, на котором видно, как горячая парочка пытается заняться сексом на улице на глазах у прохожих. На кадрах можно рассмотреть, как любовники раздеваются и готовятся предаться любовным утехам, но в какой-то момент что-то пошло не так, и женщина упала в канализационный люк.
Влюбленная пара, которой не терпелось заняться сексом посреди улицы, стояла вблизи канализационного люка, куда позднее и провалилась представительница прекрасного пола. На кадрах видно, что сначала она снимает одежду, при этом мужчина находится сзади девушки. В какой-то момент она падает в открытый люк, а ее избранник продолжает стоять посреди улицы со спущенными штанами.
Видеоролик набрал огромное число комментариев и отзывов всего за несколько часов. Многие пользователи назвали ситуацию комичной, но что касается женщины, о последствиях ее падения пока ничего не известно.
Влюбленная пара, которой не терпелось заняться сексом посреди улицы, стояла вблизи канализационного люка, куда позднее и провалилась представительница прекрасного пола. На кадрах видно, что сначала она снимает одежду, при этом мужчина находится сзади девушки. В какой-то момент она падает в открытый люк, а ее избранник продолжает стоять посреди улицы со спущенными штанами.
Видеоролик набрал огромное число комментариев и отзывов всего за несколько часов. Многие пользователи назвали ситуацию комичной, но что касается женщины, о последствиях ее падения пока ничего не известно.
Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:45