Упала в люк: Парочка пыталась заняться сексом на улице, но что-то пошло не так

Влюбленная пара, которой не терпелось заняться сексом посреди улицы, стояла вблизи канализационного люка, куда позднее и провалилась представительница прекрасного пола. На кадрах видно, что сначала она снимает одежду, при этом мужчина находится сзади девушки. В какой-то момент она падает в открытый люк, а ее избранник продолжает стоять посреди улицы со спущенными штанами.Видеоролик набрал огромное число комментариев и отзывов всего за несколько часов. Многие пользователи назвали ситуацию комичной, но что касается женщины, о последствиях ее падения пока ничего не известно.