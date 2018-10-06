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Дочь Александра Серова сообщила поклонникам в Instagram о своей помолвке

Дочь известного певца Александра Серова – 25-летняя Мишель Серова в своем аккаунте Instagram сообщила поклонникам о помолвке. Девушка продемонстрировала фанатам обручальное кольцо, намекнув, что в скором времени выйдет замуж.
Дочь Александра Серова сообщила поклонникам в Instagram о своей помолвке

О личной жизни Мишель Серовой практически ничего неизвестно. Однако накануне дочь певца выложила в своем микроблоге видео, на котором запечатлено, как на безымянном ее пальце красуется кольцо с камнем. Под роликом девушка написала: «Я ответила «да!». О молодом человеке наследницы Александра Серова ничего не известно. На ее станице соцсети присутствуют фото только со знаменитым отцом, которого она во всем поддерживает. Пост Мишель Серовой за двенадцать часов сумел собрать свыше 13 тысяч лайков и около 360 комментариев.

Подписчики поздравили девушку с данным событием. Они пожелали ей быть счастливой и сиять от счастья как бриллиант на ее кольце.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15

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