Дочь Александра Серова сообщила поклонникам в Instagram о своей помолвке

О личной жизни Мишель Серовой практически ничего неизвестно. Однако накануне дочь певца выложила в своем микроблоге видео, на котором запечатлено, как на безымянном ее пальце красуется кольцо с камнем. Под роликом девушка написала: «Я ответила «да!». О молодом человеке наследницы Александра Серова ничего не известно. На ее станице соцсети присутствуют фото только со знаменитым отцом, которого она во всем поддерживает. Пост Мишель Серовой за двенадцать часов сумел собрать свыше 13 тысяч лайков и около 360 комментариев.Подписчики поздравили девушку с данным событием. Они пожелали ей быть счастливой и сиять от счастья как бриллиант на ее кольце.