В Красноярске пьяный мужчина скончался, упав и ударившись о тротуар

Медработники, прибывшие на место происшествия на карете скорой помощи, пытались спасти мужчину, однако было уже поздно. Они констатировали ненасильственную смерть: мужчина умер от сильного удара головой о тротуар.Свидетели происшествия утверждают, что молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отмечается также, что при умершем был пакет, в котором находилась пустая тара из-под пива и водки.