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В Красноярске пьяный мужчина скончался, упав и ударившись о тротуар

В Красноярске на глазах у прохожих пьяный мужчина скончался после того, как упал и ударился о тротуар. Инцидент произошел 5 октября в центре города. Информация об этом появилась в местных СМИ.
В Красноярске пьяный мужчина скончался, упав и ударившись о тротуар

Медработники, прибывшие на место происшествия на карете скорой помощи, пытались спасти мужчину, однако было уже поздно. Они констатировали ненасильственную смерть: мужчина умер от сильного удара головой о тротуар.

Свидетели происшествия утверждают, что молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отмечается также, что при умершем был пакет, в котором находилась пустая тара из-под пива и водки.


 
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Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:54

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