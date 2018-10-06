В Красноярске пьяный мужчина скончался, упав и ударившись о тротуар
В Красноярске на глазах у прохожих пьяный мужчина скончался после того, как упал и ударился о тротуар. Инцидент произошел 5 октября в центре города. Информация об этом появилась в местных СМИ.
Медработники, прибывшие на место происшествия на карете скорой помощи, пытались спасти мужчину, однако было уже поздно. Они констатировали ненасильственную смерть: мужчина умер от сильного удара головой о тротуар.
Свидетели происшествия утверждают, что молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отмечается также, что при умершем был пакет, в котором находилась пустая тара из-под пива и водки.
Медработники, прибывшие на место происшествия на карете скорой помощи, пытались спасти мужчину, однако было уже поздно. Они констатировали ненасильственную смерть: мужчина умер от сильного удара головой о тротуар.
Свидетели происшествия утверждают, что молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отмечается также, что при умершем был пакет, в котором находилась пустая тара из-под пива и водки.
Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:54