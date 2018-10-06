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Настя Каменских блеснула идеальной фигурой в полупрозрачном платье

Певица Настя Каменских не перестает удивлять поклонников переменами в образе. В очередной раз звезда эстрады восхитила фанатов идеальной фигурой в черном полупрозрачном платье.
Настя Каменских блеснула идеальной фигурой в полупрозрачном платье

В рамках промо-тура по Америке Настя Каменских демонстрирует невероятно женственные наряды, которые разработала для певицы ее лучшая подруга дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя. В некоторых нарядах артистка позирует на фото, которые появились в ее Instagram-аккаунте. Многочисленная армия поклонников приходит в неописуемый восторг. Более всего фанаты отметили звезду в черном полупрозрачном платье с открытыми плечами, рукавами-фонариками до локтя и длиной юбкой из шифона. Плотный черный корсет наряда лишь подчеркнул идеальную фигуру Каменских.

Подписчики певицы подчеркнули красоту и потрясающий секси-образ артистки. Без критиков тоже не обошлось, однако последних быстро одернули истинные фанаты звезды.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 12:30

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