Настя Каменских блеснула идеальной фигурой в полупрозрачном платье

В рамках промо-тура по Америке Настя Каменских демонстрирует невероятно женственные наряды, которые разработала для певицы ее лучшая подруга дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя. В некоторых нарядах артистка позирует на фото, которые появились в ее Instagram-аккаунте. Многочисленная армия поклонников приходит в неописуемый восторг. Более всего фанаты отметили звезду в черном полупрозрачном платье с открытыми плечами, рукавами-фонариками до локтя и длиной юбкой из шифона. Плотный черный корсет наряда лишь подчеркнул идеальную фигуру Каменских.Подписчики певицы подчеркнули красоту и потрясающий секси-образ артистки. Без критиков тоже не обошлось, однако последних быстро одернули истинные фанаты звезды.