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Анна Плетнева рассказала о непростых отношениях с 15-летней дочерью

Известная российская певица Анна Плетнева рассказала о непростых отношениях с супругом и 15-летней дочерью. Звезда призналась, что совмещать роли поп-звезды и матери очень непросто, однако она прикладывает к этому максимум усилий.
Анна Плетнева рассказала о непростых отношениях с 15-летней дочерью

Как известно, Анна Плетнева является многодетной матерью. Несмотря на плотный график работы, певица считает себя очень хорошей мамой. В одном из своих интервью она рассказала, что трижды в жизни стояла перед выбором между ребенком и карьерой и каждый раз решала рожать, однако сохранить карьеру было также важной для нее задачей.
Анна Плетнева рассказала о непростых отношениях с 15-летней дочерью

Несмотря на свои таланты, Плетнева не смогла сохранить теплые отношения со своей 15-летней дочерью Варварой, с которой они чуть не стали врагами. Певица утверждает, что ей трудно осознавать тот факт, что девочка повзрослела, и скоро ей придется войти в самостоятельную жизнь. Чтобы наладить отношения с Варварой, звездная мама предложила дочери принять участие в съемках клипа во Франции. По словам артистки, в столицу Франции они отправлялись "на ножах", а по возвращении домой стали лучшими подругами.

Многочисленные фанаты звезды эстрады были весьма удивлены подобному откровению, поскольку не привыкли к рассказам о личной жизни из уст самого кумира. Например, и по сей день неизвестно даже имя первого супруга Плетневой, от которого она родила Варвару. Зато о нынешнем муже Кирилле она рассказывает с удовольствием.

По словам артистки, посвящать общественность в личную жизнь своих родных она не намерена. С поклонниками Анна Плетнева готова обсуждать лишь свое творчество.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:30

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