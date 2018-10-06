Анна Плетнева рассказала о непростых отношениях с 15-летней дочерью

Как известно, Анна Плетнева является многодетной матерью. Несмотря на плотный график работы, певица считает себя очень хорошей мамой. В одном из своих интервью она рассказала, что трижды в жизни стояла перед выбором между ребенком и карьерой и каждый раз решала рожать, однако сохранить карьеру было также важной для нее задачей.Несмотря на свои таланты, Плетнева не смогла сохранить теплые отношения со своей 15-летней дочерью Варварой, с которой они чуть не стали врагами. Певица утверждает, что ей трудно осознавать тот факт, что девочка повзрослела, и скоро ей придется войти в самостоятельную жизнь. Чтобы наладить отношения с Варварой, звездная мама предложила дочери принять участие в съемках клипа во Франции. По словам артистки, в столицу Франции они отправлялись "на ножах", а по возвращении домой стали лучшими подругами.Многочисленные фанаты звезды эстрады были весьма удивлены подобному откровению, поскольку не привыкли к рассказам о личной жизни из уст самого кумира. Например, и по сей день неизвестно даже имя первого супруга Плетневой, от которого она родила Варвару. Зато о нынешнем муже Кирилле она рассказывает с удовольствием.По словам артистки, посвящать общественность в личную жизнь своих родных она не намерена. С поклонниками Анна Плетнева готова обсуждать лишь свое творчество.