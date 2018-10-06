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Посадочный аппарат MASCOT сделал несколько изображений посадки на астероид Рюгу

Японский космический корабль Hayabusa2 на текущей неделе отправил небольшой специальный посадочный аппарат MASCOT на астероид Рюгу, имеющий ромбовидный вид. Перед завершением своей 17-часовой миссии он сделал несколько изображений своего спуска.
Посадочный аппарат MASCOT сделал несколько изображений посадки на астероид Рюгу

Робот MASCOT стал частью международной миссии, занимающейся исследованием небольшого астероида Рюгу. Это третий робот, отправившийся на поверхность данного космического объекта в далёком космосе. MASCOT являлся совместным проектом французских, а также немецких космических агентств, который доставил на Рюгу японский космический аппарат Hayabusa2. Роботом было сделано несколько снимков посадки. Посадочный аппарат разработали для сбора данных на протяжении 16 часов. Ученые, которые работали над миссией «выжали» дополнительный час работы, выяснив, что в батареях аппарата хватит энергии, чтобы продолжить движение.

MASCOT до окончания полного питания направил на Hayabusa2 все данные, которые собрал четырьмя приборами. Космический аппарат отправит теперь всю собранную информацию на Землю. Исследователи надеются, что собранная информация поможет им узнать, из чего состоит Рюгу, а также детали формирования солнечной системы.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:59

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