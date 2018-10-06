Александр Кержаков запретил Милане Тюльпановой видеться с годовалым сыном

Несколько месяцев назад разгорелся скандал вокруг известной пары – Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Супруга спортсмена заявила, что он не дает ей видеться с собственным ребенком без объяснения причин. Позднее она извинилась перед мужем, а также призналась, что принимала наркотические вещества, пытаясь выбраться из депрессии после смерти отца. Соответствующий пост Тюльпанова разместила в своем аккаунте в социальной сети.Пройдя курс реабилитации в Таиланде, девушка решила развестись с Кержаковым, наняв адвоката, который будет представлять ее интересы в суде. Милана Тюльпанова также заявила, что публикации с извинениями ее вынудили написать. На сегодняшний день известно, что футболист снова запрещает жене видеться с годовалым малышом, ввиду того, что она не намерена отказываться от своего ребенка.