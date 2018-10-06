Рита Дакота и Агата Муцениеце подружились из-за развода
Рита Дакота подружилась с Агатой Муцениеце. При этом певица считает, что она так и не нашла бы время для знакомства с интересными людьми, если бы не развод.
На своей странице в Instagram Рита Дакота опубликовала совместную фотографию с Агатой Муцениеце, в описании к которой она отметила, что у неё внезапно появилась новая подружка. Также певица отметила, что они отлично провели время. Стоит отметить, что в этом году Рита Дакота и Агата Муцениеце в Сети повздорили по поводу одинаковых имён их дочерей.
По всей видимости, былой конфликт артистки смогли урегулировать и сейчас о прошлых спорах они не вспоминают. Публикация Риты Дакоты в настоящее время набрала более 97 тысяч "лайков".
На своей странице в Instagram Рита Дакота опубликовала совместную фотографию с Агатой Муцениеце, в описании к которой она отметила, что у неё внезапно появилась новая подружка. Также певица отметила, что они отлично провели время. Стоит отметить, что в этом году Рита Дакота и Агата Муцениеце в Сети повздорили по поводу одинаковых имён их дочерей.
По всей видимости, былой конфликт артистки смогли урегулировать и сейчас о прошлых спорах они не вспоминают. Публикация Риты Дакоты в настоящее время набрала более 97 тысяч "лайков".
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:35