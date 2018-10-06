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Ученые создали шрифт для улучшения запоминания прочитанного

Ученые из Мельбурнского университета провели совместную работу с дизайнерами агентства Naked Communication по разработке шрифта для улучшения запоминания прочитанного текста. Первый в своем роде шрифт получил название Sans Forgetica, об этом сообщается в пресс-релизе команды экспертов.
Ученые создали шрифт для улучшения запоминания прочитанного

Команда ученых из Королевского технологического университета, Мельбурн, совместно с дизайнерами из агентства Naked Communication в ходе исследовательской работы выяснила, что при легком чтении информация запоминается плохо. Они решили создать новый печатный шрифт, который позволит человеку лучше усвоить и запомнить прочитанное. Создать подобный им удалось, убрав лишь некоторые фрагменты, при этом они добились равновесия между необычным видом и понятностью букв. Данная технология базируется на психологической концепции «желательной трудности».

Разработка получила название Sans Forgetica. Для эксперимента ее представили 400 австралийским добровольцам, которые являлись студентами местных ВУЗов. Испытуемые задерживали более долгий взгляд на словах, напечатанных новым шрифтом. Это способствовало необходимой для лучшего запоминания зрительной нагрузке.


 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:15

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