Стилист раскритиковал образ Полины Гагариной для вечеринки

Полина Гагарина привлекает к себе поклонников своей открытостью, однако специалист посчитала, что в данном наряде слишком много открытого. При этом стилист отмечает, что в образе исполнительницы аксессуары, платье и лицо не являются цельной историей. Остроносые лаковые туфли смотрятся слишком агрессивно и не вяжутся с бархатным платьем. Также нелепо выглядит крестик на шее певицы, он смотрится насмешкой на фоне такого декольте и разреза.При этом Анна Харламова отметила, что стоит отдать должное парикмахеру и визажисту Полины Гагариной. Линия причёски отлично сочетается с линией платья, а также глаза звезды не теряются на фоне наряда цвета ночного неба.