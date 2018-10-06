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Стилист раскритиковал образ Полины Гагариной для вечеринки

Стилист Анна Харламова раскритиковала Полину Гагарину за то, что она не смогла создать цельный образ. Недавно артистка появилась на одной из вечеринок в наряде, в котором туфли не подходили под платье.
Стилист раскритиковал образ Полины Гагариной для вечеринки

Полина Гагарина привлекает к себе поклонников своей открытостью, однако специалист посчитала, что в данном наряде слишком много открытого. При этом стилист отмечает, что в образе исполнительницы аксессуары, платье и лицо не являются цельной историей. Остроносые лаковые туфли смотрятся слишком агрессивно и не вяжутся с бархатным платьем. Также нелепо выглядит крестик на шее певицы, он смотрится насмешкой на фоне такого декольте и разреза.

При этом Анна Харламова отметила, что стоит отдать должное парикмахеру и визажисту Полины Гагариной. Линия причёски отлично сочетается с линией платья, а также глаза звезды не теряются на фоне наряда цвета ночного неба.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:00

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