Археологи: Мускатный орех начали употреблять в пищу еще 3500 лет назад

В процессе археологических раскопок ученым удалось обнаружить остатки зерен крахмала нескольких видов растений, среди которых были саговая пальма, ясма, банан, а также душистый мускатник. Однако ученым непонятно, выращивали ли жители острова мускатный орех или же просто использовали плоды дикого растения.Исследователи отметили, что семена мускатника добавляли в пищу как пряность, измельчая в порошок. Мускатный орех попал в европейскую часть суши посредством арабских купцов, поскольку рос лишь на островах архипелага Банда на юго-востоке Азии.