Археологи: Мускатный орех начали употреблять в пищу еще 3500 лет назад
В неолитическом поселении на индонезийском острове Пулау Ай археологи обнаружили фрагменты керамической посуды. Детально изучив находку, специалисты выявили на ней остатки семян мускатного ореха. Дальнейшие исследования показали, что добавлять в пищу эту пряную специю древние люди начали еще 3500 лет назад.
В процессе археологических раскопок ученым удалось обнаружить остатки зерен крахмала нескольких видов растений, среди которых были саговая пальма, ясма, банан, а также душистый мускатник. Однако ученым непонятно, выращивали ли жители острова мускатный орех или же просто использовали плоды дикого растения.
Исследователи отметили, что семена мускатника добавляли в пищу как пряность, измельчая в порошок. Мускатный орех попал в европейскую часть суши посредством арабских купцов, поскольку рос лишь на островах архипелага Банда на юго-востоке Азии.
В процессе археологических раскопок ученым удалось обнаружить остатки зерен крахмала нескольких видов растений, среди которых были саговая пальма, ясма, банан, а также душистый мускатник. Однако ученым непонятно, выращивали ли жители острова мускатный орех или же просто использовали плоды дикого растения.
Исследователи отметили, что семена мускатника добавляли в пищу как пряность, измельчая в порошок. Мускатный орех попал в европейскую часть суши посредством арабских купцов, поскольку рос лишь на островах архипелага Банда на юго-востоке Азии.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:46