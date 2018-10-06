Ученые: Бады с витамином D бесполезны для костей здоровых людей

Полученные выводы ученых основывались на изучении большого количества данных, которые относятся к 81 клиническим испытаниям по внедрению витамина D в разных дозах. Кроме того, исследователи изучали медицинские показатели пациентов, которые не принимали добавки. Итоги научной работы показали, что у этого биологически активного вещества есть единственное преимущество в том, что оно способно снизить риск заболеваний, в число которых входит остеомаляция и рахит, однако в группах людей, получающих недостаточное количество солнечного света.Автор исследования Марк Болланд из Оклендского Университета отметил, что бады с витамином D бесполезны для здоровых людей и не спасают костную ткань человека от переломов.Другие ученые поставил под сомнение актуальность выводов Болланда. Они настаивают на проведении нового исследования, которое будет включать в себя гораздо большее количество людей.