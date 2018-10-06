Составлен ТОП-10 популярных в Москве подержанных внедорожников

Возглавил ТОП внедорожник BMW X5, который в российской столице был продан в количестве 1 834 единицы. На втором месте рейтинга расположился Nissan X-Trail с продажами 1 705 машин. Третью строчку занимает Nissan Qashqai, его реализации составляют 1 517 автомобилей. На четвёртой позиции Volkswagen Tiguan, проданный в количестве 1 514 единиц. Замыкает лидирующую пятёрку Mercedes-Benz M-Class с показателем 1 316 автомобилей.Также в ТОП-10 подержанных кроссоверов вошли Mitsubishi Outlander, две Toyota – Land Cruiser и RAV4, Volkswagen Touareg, Volvo XC90. В общей сложности за восемь месяцев 2018 года на рынке Москвы было реализовано 58 800 транспортных средств с пробегом, что по сравнению с годом ранее на 4 процента больше.