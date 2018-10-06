АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде тело 27-летней блогерши несколько лет отторгало грудные импланты
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Новый альбом Ольги Бузовой раскритиковали даже верные фанаты

Мы уже сообщали, что накануне Ольга Бузова презентовала свой новый альбом.

Второй альбом ведущей "Дома-2" и певицы имеет характерное название «Принимай меня». Однако реакция поклонников на очередное творчество Бузовой еще очень удивит Ольгу.

Новый альбом Ольги Бузовой раскритиковали даже верные фанаты

Надо сказать, что альбом стал настоящим разочарованием для фанатов.

Хоть вчерашний день Оля назвала невероятно важным днем в своей жизни, но таковым он не станет. Ведь вместо восторженных отзывов и бурных поздравлений с творческой победой, Бузова получила огромное количество негативных отзывов.

Даже преданные фанаты отметили однообразие и скучность песен. Многие сказали, что свои лучшие хиты звезда уже давно спела и творческий кризис налицо. А многие уверены, что закат Ольги Бузовой не за горами.

Новый альбом Ольги Бузовой раскритиковали даже верные фанаты

"Что-то становятся песни скучноваты, угосаешь", "Музыка знакомая. В какой песне уже слышала похожие нотки", "Не песня, а набор слов", "Что я только что посмотрела?!...Проблемы с дикцией непроглядные "фумеефь... фмотри... фкорофть фета", - безжалостны пользователи в своих комментариях.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы: На Сатурне бывают дожди
Ученые: Бады с витамином D бесполезны для костей
Стилист раскритиковал образ Полины Гагариной для
Составлен ТОП-10 популярных в Москве подержанных
Анастасия Костенко о разводе родителей: «Не было
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук показали свое
Новый альбом Ольги Бузовой раскритиковали даже
Максим Фадеев потерял на китайской диете 64
В России продают Wileyfox Spark X на две SIM-карты
BMW сообщила про дату релиза электрической версии
Ани Лорак показала фанатам в Instagram осеннее
Певица Ёлка впервые рассказала о смерти отца
Ученые: Диабет второго типа можно обнаружить за
Мама Тимати рассказала, почему его дочь не
«Болезнь всё разрушила»: Варлей рассказала о
Василиса Володина показала фанатам в Instagram
В Samsung создали специальную упаковку для
Учёные создали уникальный материал, генерирующий
Samsung дарит Galaxy Note 9 лучшим игрокам в
Кратковременный сон помогает обрабатывать
Екатерина Вуличенко опубликовала в Instagram
Алла Пугачева спустя 8 лет планирует отправиться
Неофициальный ремонт может «убить» новые MacBook
Елизавета Боярская рассказала о своей бездонной
В 2020 году жители Хиросимы первыми смогут
В Сети сравнили флагманские версии LG V40 ThinQ и
Вдова Дмитрия Марьянова до сих пор не поставила
Новосибирские ученые создали первую биодобавку из
Вышла дешевая игровая гарнитура Onikuma K1 Pro
УАЗ показал, как обновлённую версию UAZ Patriot
Просмотреть все новости