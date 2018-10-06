Новый альбом Ольги Бузовой раскритиковали даже верные фанаты

"Что-то становятся песни скучноваты, угосаешь", "Музыка знакомая. В какой песне уже слышала похожие нотки", "Не песня, а набор слов", "Что я только что посмотрела?!...Проблемы с дикцией непроглядные "фумеефь... фмотри... фкорофть фета", - безжалостны пользователи в своих комментариях.

Второй альбом ведущей "Дома-2" и певицы имеет характерное название «Принимай меня». Однако реакция поклонников на очередное творчество Бузовой еще очень удивит Ольгу.Надо сказать, что альбом стал настоящим разочарованием для фанатов.Хоть вчерашний день Оля назвала невероятно важным днем в своей жизни, но таковым он не станет. Ведь вместо восторженных отзывов и бурных поздравлений с творческой победой, Бузова получила огромное количество негативных отзывов.Даже преданные фанаты отметили однообразие и скучность песен. Многие сказали, что свои лучшие хиты звезда уже давно спела и творческий кризис налицо. А многие уверены, что закат Ольги Бузовой не за горами.