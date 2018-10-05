«Был эмоциональный срыв»: Илья Яббаров о своем очередном уходе с телепроекта «Дом-2»

«Был эмоциональный срыв, и хотелось все-таки выдохнуть, хотелось на выезд. Давно уже выходные не брал, полтора месяца был на Сейшелах без выходных. Здесь никто не виноват. В любом случае я выдохнул — напился дорогущего коньяка и ночью понял, что нужно возвращаться, написал Бородиной, все объяснил, и она сказала: «Возвращайся, не мотайся там», - заявил Илья.

Все началось с того, что девушка поинтересовалась у своего избранника, было ли на самом деле у него «волшебство» с Дарьей Осенковой, однако тот, вместо того, чтобы честно ответить, вспылил и покинул Поляну.Целые сутки молодой человек приходил в себя, думал о смысле жизни, но в конечном итоге все-таки решил вернуться. Благодаря Ксении Бородиной он вновь получил статус участника реалити-шоу, поэтому со спокойной душой рассказал, почему ему необходимо было взять тайм-аут.Он признал, что повел себя неправильно и пообещал впредь контролировать свои эмоции и не сбегать с телестройки при первом же конфликте. Правда его возлюбленная не особо поверила в искренность извинений и попросила ведущих отправить ее на Остров любви, чтобы у них с Яббаровым была возможность еще раз хорошо все обдумать, находясь вдалеке друг от друга.