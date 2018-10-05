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«Был эмоциональный срыв»: Илья Яббаров о своем очередном уходе с телепроекта «Дом-2»

Несколько дней назад участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров принял очередное решение уйти за ворота, точнее он просто сбежал с периметра после конфликта с Маргаритой Ларченко.

Все началось с того, что девушка поинтересовалась у своего избранника, было ли на самом деле у него «волшебство» с Дарьей Осенковой, однако тот, вместо того, чтобы честно ответить, вспылил и покинул Поляну.

«Был эмоциональный срыв»: Илья Яббаров о своем очередном уходе с телепроекта «Дом-2»

Целые сутки молодой человек приходил в себя, думал о смысле жизни, но в конечном итоге все-таки решил вернуться. Благодаря Ксении Бородиной он вновь получил статус участника реалити-шоу, поэтому со спокойной душой рассказал, почему ему необходимо было взять тайм-аут.

«Был эмоциональный срыв, и хотелось все-таки выдохнуть, хотелось на выезд. Давно уже выходные не брал, полтора месяца был на Сейшелах без выходных. Здесь никто не виноват. В любом случае я выдохнул — напился дорогущего коньяка и ночью понял, что нужно возвращаться, написал Бородиной, все объяснил, и она сказала: «Возвращайся, не мотайся там», - заявил Илья.

Он признал, что повел себя неправильно и пообещал впредь контролировать свои эмоции и не сбегать с телестройки при первом же конфликте. Правда его возлюбленная не особо поверила в искренность извинений и попросила ведущих отправить ее на Остров любви, чтобы у них с Яббаровым была возможность еще раз хорошо все обдумать, находясь вдалеке друг от друга.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:31

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