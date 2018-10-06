Василиса Володина показала фанатам в Instagram трогательное фото с мужем и дочкой

Василиса Володина редко рассказывает общественности о своей личной жизни, однако в своем блоге постоянно делится предсказаниями и дает астрологические советы фолловерам. На днях астролог предложила подписчикам подвести итог ушедшей части 2018 года. К посту ведущая добавила трогательную семейную публикацию. На фото астролог запечатлена в платье цвета фуксия, при этом ее муж — в джинсы и полосатую рубашку. Рядом с ними сидит дочка Виктория. Фанаты восхитились снимком, который за два дня собрал около 22 тысяч лайков и более 340 комментариев.Стоит напомнить, что наследница Василисы Володиной в 2018 году отпразднует свое 17-летие. Также у супругов есть сын Вячеслав, который родился в 2015 году. Тогда ведущая на некоторое время взяла отпуск, однако вскоре вернулась на телеэкран.