УАЗ показал, как обновлённую версию UAZ Patriot тестировали на прочность

Представители УАЗ отмечают, что специалисты на прочность проверили определённые узлы, а также агрегаты обновленной версии. Нагрузки на транспортное средство на полигоне, где проводили испытание авто, более серьезные, чем наблюдаются в рамках обычной дороги. В свою очередь 1 км на кросс-трассе сопоставим со 100 км в стандартных условиях. Видео демонстрирует, как модернизированный UAZ Patriot без усилий преодолевает разные препятствия при условии бездорожья. Автомобиль в данном случае двигается довольно плавно, а также легко, без резких движений. Новую версию начали производить в середине сентября. Обновленная версия UAZ Patriot оснащается новым силовым агрегатом, а также усовершенствованной подвеской. В транспортном средстве усилили шумоизоляцию, а также управляемость.В отличие от своего предшественников новая модель появится в кузове синего цвета. Пока ещё не объявляли дату выхода внедорожника на автомобильный современный рынок.