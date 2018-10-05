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УАЗ показал, как обновлённую версию UAZ Patriot тестировали на прочность

УАЗ на видео показал, как тестировали на прочность обновлённую версию UAZ Patriot. Вседорожную версию испытали на кроссовой спортивной трассе квалифицированные водители-испытатели, входящие в состав отдела форсированных испытаний.
УАЗ показал, как обновлённую версию UAZ Patriot тестировали на прочность

Представители УАЗ отмечают, что специалисты на прочность проверили определённые узлы, а также агрегаты обновленной версии. Нагрузки на транспортное средство на полигоне, где проводили испытание авто, более серьезные, чем наблюдаются в рамках обычной дороги. В свою очередь 1 км на кросс-трассе сопоставим со 100 км в стандартных условиях. Видео демонстрирует, как модернизированный UAZ Patriot без усилий преодолевает разные препятствия при условии бездорожья. Автомобиль в данном случае двигается довольно плавно, а также легко, без резких движений. Новую версию начали производить в середине сентября. Обновленная версия UAZ Patriot оснащается новым силовым агрегатом, а также усовершенствованной подвеской. В транспортном средстве усилили шумоизоляцию, а также управляемость.

В отличие от своего предшественников новая модель появится в кузове синего цвета. Пока ещё не объявляли дату выхода внедорожника на автомобильный современный рынок.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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