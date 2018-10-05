Хейтеры напомнили Виктории Романец все скандальные подробности их с Антоном Гусевым романа

Девушка устраивала для него великолепные свидания, делала необычные сюрпризы, дарила красивые подарки и готова была пойти на все для того, чтобы сделать возлюбленного самым счастливым мужчиной на свете. И все бы у нее получилось, если бы не излишнее хвастовство и любовь к алкоголю.В итоге молодые люди расстались и Вике пришлось покинуть реалити-шоу, дабы найти свое счастье за его периметром и не видеть, как ее бывший строит отношения с другими участницами.Что произошло с ней дальше, знают многие поклонники телестройки, и хотя сама Романец утверждает, что ее история любви с Антоном Гусевым является одной из самых искренних, романтичных и нежных, правда все равно вскрылась.Оказалось, что бывшая звезда «Дома-2» в буквальном смысле залезла к Антону в штаны во время празднования его годовщины свадьбы с Евгенией Феофилактовой, а после и вовсе увела его из семьи, где был маленький ребенок.Однако это не самое плохое, что произошло с Викой, ведь спустя некоторое время, в ходе одной из ссор новоиспеченные возлюбленные вылили друг на друга столько грязи, что хейтеры до сих пор называют ее не иначе как «хлюпалка».Впрочем, после всего этого, девушка все равно отказывается признавать то, что выбрала для совместной жизни не того мужчину. На своей странице она публикует совместные фотографии с Антоном, признается ему в любви и всем видом показывает, что они счастливы.А на днях Романец выложила романтический ролик, предложив своим подписчикам рассказать их истории любви, а взамен пообещала поделиться собственной, чего делать не стоило. Поскольку недоброжелатели тут же отреагировали на ее слова и в комментариях припомнили все скандальные подробности ее отношений с Гусевым, которых, как оказалось, за несколько лет было немало.