Максим Фадеев потерял на китайской диете 64 килограмма

Поклонники загорелись желанием узнать, как продюсер за столь короткий срок смог сбросить лишний вес. Именно поэтому Максим Фадеев обратился к фанатам в соцсети, приоткрыв завесу тайны. Артист призвал ничего не сочинять и не гадать, так как о диете знают только два человека - он и некий китайский доктор, вместе с которым он разработал данную методику похудения. Продюсер отметил, что он 26 лет пытался сбросить вес, однако не помогало ничего. Вес набирался по необъяснимой причине, потому что он не любитель поесть. Музыкант сообщил, что благодаря новой методике, он смог добился позитивного результата. Максим Фадеев пообещал фолловерам, что обязательно поделится с ними диетой, однако только после окончания своего курса.Артист призвал фанатов отказаться от дорогостоящих препаратов, так как они не дают результата и только портят здоровье. Подписчики пообещали кумиру непременно дождаться дня, когда он раскроет тайну диеты.