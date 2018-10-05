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В Миннесоте пьяные птицы странно себя ведут

Население небольшого городка в Миннесоте жалуется на довольно странное поведение птиц, объевшихся перезрелых ягод и ведущих себя как пьяные. Эти птицы в городе Гилберт летят на машины, врезаются в окна жилищ и ведут себя довольно странно.
В Миннесоте пьяные птицы странно себя ведут

Представители местной полиции получили массу жалоб от жителей. В заявлении Тая Течара, являющегося начальником полиции города, значится, что некоторые виды ягод, которые произрастают на территории города, забродили раньше обычного вследствие ранних заморозков. Из-за этого некоторые «пернатые» ведут себя как пьяные. Птицы плохо координируют движения. Они иногда не могут двигаться по выбранному направлению. Исследователи университета штата Орегон заметили, что птицы, наевшиеся перебродивших ягод, на протяжении октября могут себя вести неадекватно, как пьяные.

Тай Течар отметил, что ситуация с пьяными птицами в текущем году является более серьёзной. По его словам, многие птицы не успели ещё улететь на юг. Вследствие этого их больше, чем в прошлые годы. Сотрудники полиции отмечают, что пока не требуется вызывать экстренные службы. Дело в том, что птицы скоро протрезвеют.


 
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В мире / Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:34

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