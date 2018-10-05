Новый имидж Юлии Меньшовой покорил ее фанатов

Публикация в течение суток сумела собрать около 43 тысяч отметок «Нравится» и более 980 комментариев от многочисленных фанатов телезвезды. Фолловеры отметили, что прямые волосы сделали Юлию Меньшову особенно стильной. Восторженные подписчики и коллеги теледивы написали под снимком массу комплиментов в ее адрес.Подписчики уверены, что новый имидж знаменитости помог ей выглядеть намного моложе. Парикмахеры давно заметили, что короткая стрижка привносит свежесть и новизну в образ, при этом обладая визуально омолаживающим эффектом.