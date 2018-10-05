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Новый имидж Юлии Меньшовой покорил ее фанатов

Актриса Юлия Меньшова сменила свою фирменную прическу, вызвав восхищение у публики. Снимок новой стрижки артистка обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
Новый имидж Юлии Меньшовой покорил ее фанатов

Публикация в течение суток сумела собрать около 43 тысяч отметок «Нравится» и более 980 комментариев от многочисленных фанатов телезвезды. Фолловеры отметили, что прямые волосы сделали Юлию Меньшову особенно стильной. Восторженные подписчики и коллеги теледивы написали под снимком массу комплиментов в ее адрес.
Новый имидж Юлии Меньшовой покорил ее фанатов

Подписчики уверены, что новый имидж знаменитости помог ей выглядеть намного моложе. Парикмахеры давно заметили, что короткая стрижка привносит свежесть и новизну в образ, при этом обладая визуально омолаживающим эффектом.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:20

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