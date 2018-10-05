Николай Должанский признал, что никогда не был женат на Екатерине Богдановой

«На одной рэперской тусовке я продал вставную челюсть за 50 тысяч рублей. Её все равно нужно было снимать и вставлять импланты. Один из рэперов захотел купить челюсть звезды телепроекта «ДОМ-2». Вот я и продал. Некоторую сумму денег я потратил на алкоголь. Остальную часть я отложил на новую улыбку. Катя за это зацепилась, раздула скандал и решила уйти от меня к Володе. Если они будут вместе, я буду только рад. Она не моя жена, поэтому может делать абсолютно всё», - заявил он, тем самым подтвердив слухи о том, что они с Богдановой никогда не были женаты.

Позже на помощь Коле пришла давняя поклонница Екатерина Богданова, которая определила его в наркологическую клинику, где он раз и навсегда должен был избавиться от пристрастия к алкоголю. Она объяснила, что видит парня своим мужем и отцом детей, поэтому он должен пройти лечение, после которого они непременно распишутся.Так и произошло. Правда ребята не стали организовывать пир на весь мир и ограничились обычной регистрацией в ЗАГСе, подлинность которой подтвердил Степан Меньщиков, когда-то познакомивший их.Но вот от привычки выпивать Должанский, несмотря на пройденный курс, так и не избавился, а потому сразу после бракосочетания он отправился вместе с новоиспеченной женой в дом, где жили родители и отмечал событие несколько недель подряд, пока в конечном итоге его не выгнали.Через некоторое время появилась информация, что супруга изменяет экс-участнику телестройки с бас-гитаристом Никиты Преснякова – Владимиром Пташниковым. И якобы тот даже знает об этом, но совсем не переживает, поскольку после этих действий он и сам имеет право на отношения с другими девушками.Такая реакция очень удивила публику, а потому начали ходить слухи, что на самом деле молодой человек не женился, а придумал эту историю ради пиара. Но доказательств у них не было, впрочем, как и опровержений.А пару дней назад не очень трезвый Коля вышел в прямой эфир и заявил, что руководство «Дома-2» обязано выплатить ему внушительную сумму денег за те рейтинги, которые он им приносил, будучи участником телепроекта. Подписчики заметили, что у парня отсутствуют зубы, а сам он выглядит не самым лучшим образом.Далее в Сети начала ходить новость, что Катя окончательно бросила мужа, подтвердив отношения с Пташниковым. По словам девушки, она ушла после того, как Должанский продал свою вставную челюсть, а вырученные деньги пропил.Фанаты с трудом смогли себе представить, как кто-то покупает вставную челюсть, которая уже была в использовании, и решили, что Богданова в очередной раз просто пиарится. Но информацию подтвердил сам бывший герой телестройки.