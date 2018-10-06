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Ани Лорак показала фанатам в Instagram осеннее настроение в новом образе

Ани Лорак в своем микроблоге Instagram продемонстрировала фанатам свое осеннее настроение в новом образе. Поклонники считают, что певица выглядит очень печальной.
Ани Лорак показала фанатам в Instagram осеннее настроение в новом образе

Под данной публикацией артистка поинтересовалась у фолловеров, как они себя чувствуют в осеннюю пору. Образ звезды навеял поклонникам грустные мысли. По их словам, вместо "золотой осени" перед ними предстала "чёрная вдова". Некоторые предположили, что на настроении их любимицы отразилось не только время года, но и ее личные переживания. По мнению некоторых фанатов, скорей всего, речь идет о взаимоотношениях с мужем исполнительницы песен, которые остаются туманными.
Ани Лорак показала фанатам в Instagram осеннее настроение в новом образе

Пользователи соцсети высоко оценили пост Ани Лорак, оставив под снимком более 52 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев. Фолловеры попросили своего кумира улыбнуться, потому что она жизнерадостная и уверенная в себе личность. Многие пожелали звезде всего самого наилучшего, творческих успехов, а также простого человеческого счастья.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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