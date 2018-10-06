BMW сообщила про дату релиза электрической версии BMW i4

Современные электрокары от BMW официально анонсированы в рамках парижского автомобильного салона. Транспортное средство BMW i4 начнут продавать в 2021 году в нескольких версиях. Руководство компании собирается для круиз-контроля использовать технологию искусственного интеллекта. Это обеспечит имитацию автопилота на трассах.Модификацию BMW i4 должны наделить новой аккумуляторной батареей, которая рассчитана на 600 км пути без подзарядки. Между тем максимальная скорость авто составляет 200 км/час. Пока нет данных, сколько будет стоить будущая линейка.