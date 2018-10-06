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Певица Ёлка впервые рассказала о смерти отца

Певица Елка, настоящее имя которой Елизавета Иванцив, в студии телешоу "А поговорить?" впервые рассказала о смерти своего отца Вальдемара Иванцив. О своей семье звезда привыкла не рассказывать, так как считает, что, открывая всю подноготную, артист перестаёт восприниматься публикой как "творческая единица".
Певица Ёлка впервые рассказала о смерти отца

Елка рассказала, что не задумывается о детях, а также об общении с Примадонной, оказавшей помощь в преодолении творческого кризиса. Певица счастлива со своим возлюбленным, личность которого не раскрывает общественности. Не жаловалась знаменитость и на семейную трагедию, которая случилась летом два года назад, во время ее выступления. За кулисами после концерта исполнительнице песен сообщили, что её папа скоропостижно скончался. Елка подчеркнула, что события того дня она запомнила буквально поминутно. Певица призналась, что с отцом она была необычайно близка, который являлся удивительным человеком. Хотя смерть папы выбила звезду из колеи, она не горевала слишком долго, так как скорбь была бы ужасным эгоизмом.
Певица Ёлка впервые рассказала о смерти отца

В первую годовщину смерти родителя в своём Instagram-аккаунте Елка выложила старой снимок, на котором она запечатлена вместе с отцом. Под публикацией артистка рассказала фанатам о его кончине. Певица это сделала затем, чтобы мир помнил, что когда-то жил прекрасный человек.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:27

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