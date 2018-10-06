В России продают Wileyfox Spark X на две SIM-карты

Корпус Wileyfox Spark X выполнили из шероховатого надёжного пластика Sand Stone, который имитирует поверхность натурального камня в случае версии черного цвета, а также из гладкого покрытия Silk Touch – для версии белой расцветки. У данных устройств объемный фирменный логотип, решетка динамика, тонкая рамка по периметру, лазерное обрамление камеры выполнили в расцветке Coffee gold. Базой Wileyfox Spark X выступает четырёхъядерный процессор MediaTek MT6735A. ОС выступает Android 7.0 Nougat. В устройстве используется ОЗУ на 2 ГБ, а также ПЗУ на 16 ГБ с поддержкой карт microSDXC до 64 ГБ. АКБ имеет ёмкость на 3000 мАч, обеспечивая 10 часов беспрерывной работы без подзарядки в режиме разговора. 5,5 дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD поддерживается технологией Oncell Full Lamination. 2,5D-стекло Dragontrail, обладающее олеофобным покрытием, защищает экран модели. Емкостный сенсорный дисплей позволяет распознать до 5 одновременных нажатий.В основной камере смартфона имеется 13-мегапиксеьный модуль с автофокусом, BSI-сенсором, диафрагмой f/2.0. 8-мегапиксельная фронтальная камера имеет фиксированный фокус. Камеры с цифровым зумом и вспышкой поддерживают запись видео (формат Full HD).