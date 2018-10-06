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Екатерина Вуличенко опубликовала в Instagram нежное фото своей дочери в день ее рождения

Российская актриса Екатерина Вуличенко опубликовала в своем блоге Instagram нежное фото своей дочери Софии в день ее рождения. Девочке сегодня исполнилось 12 лет.
Екатерина Вуличенко опубликовала в Instagram нежное фото своей дочери в день ее рождения

В своем Instagram известная киноактриса Екатерина Вуличенко опубликовала трогательный фотоснимок со своей дочерью Софией, сегодня ей исполнилось 12 лет. Под снимком звездная мама отметила, что ее счастью сегодня исполнилось уже 12.

Поклонники Вуличенко принялись поздравлять маленькую Софию и желать ей всего самого лучшего и позитивного. Некоторые отметили, что мама и совсем взрослая дочь необычайно похожи, а также между ними можно пронаблюдать особую связь и нежные чувства, которые могут быть только между мамой и дочерью.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:30

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