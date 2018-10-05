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Курс валют на 05.10.2018

Силуанов указал на формирующие курс рубля факторы

Антон Силуанов в интервью для «России 24» рассказал о факторах, влияющих на формирование курса рубля. Нестабильность национальной валюты первый вице-премьер связывает с санкционным давлением.
Силуанов указал на формирующие курс рубля факторы

Данный внешний фактор Силуанов считает основным в вопросе неустойчивости курса рубля. В последние два года Минфин и правительство РФ, благодаря введению бюджетного правила, сумели защитить национальную валюту от внешних факторов, связанных с влиянием на нее стоимости нефти. Первый вице-премьер сомневается в возможность обеспечить подобную стабильность курса по отношению к санкциям.

Силуанов заверил, что рубль еще имеет значительный запас прочности. Однако он не исключает вероятности волатильности на рынке валют из-за санкционного давления.


 
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Экономика
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 18:40

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