Силуанов указал на формирующие курс рубля факторы
Антон Силуанов в интервью для «России 24» рассказал о факторах, влияющих на формирование курса рубля. Нестабильность национальной валюты первый вице-премьер связывает с санкционным давлением.
Данный внешний фактор Силуанов считает основным в вопросе неустойчивости курса рубля. В последние два года Минфин и правительство РФ, благодаря введению бюджетного правила, сумели защитить национальную валюту от внешних факторов, связанных с влиянием на нее стоимости нефти. Первый вице-премьер сомневается в возможность обеспечить подобную стабильность курса по отношению к санкциям.
Силуанов заверил, что рубль еще имеет значительный запас прочности. Однако он не исключает вероятности волатильности на рынке валют из-за санкционного давления.
Данный внешний фактор Силуанов считает основным в вопросе неустойчивости курса рубля. В последние два года Минфин и правительство РФ, благодаря введению бюджетного правила, сумели защитить национальную валюту от внешних факторов, связанных с влиянием на нее стоимости нефти. Первый вице-премьер сомневается в возможность обеспечить подобную стабильность курса по отношению к санкциям.
Силуанов заверил, что рубль еще имеет значительный запас прочности. Однако он не исключает вероятности волатильности на рынке валют из-за санкционного давления.
Экономика
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 18:40