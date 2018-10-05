По слухам, Роман Гриценко возвращается на телепроект «Дом-2» в качестве ведущего

Правда девушка уже опровергла эту информацию, заявив, что пока никуда не собирается и всем передает привет с Сейшельских островов. При этом рано или поздно ей все равно придется вернуться в Москву, а потому она предложила своим подписчикам догадаться, кто же на самом деле будет трудиться в тропиках после нее.И публика принялась перебирать среди имеющихся ведущих, придя к выводу, что в жаркие страны вылетит Ксения Бородина. Но сегодня ночью они изменили свое решение, поскольку появились новые, очень интересные подробности.В частности, на своей странице в социальной сети Instagram бывший герой телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко заявил, что совсем скоро сменит холодную столицу на жаркие острова.И сначала многие решили, что он просто отправится на какое-то время отдыхать, но после в дело вступил отец Маргариты Овсянниковой, который поведал о том, что парень получил должность ведущего и отправится на сейшельскую съемочную площадку для прохождения стажировки.И Александр Анатольевич действительно может обладать этой информацией, так как на днях его дочь покинула стены скандальной телестройки и могла все ему рассказать, ведь наверняка решение назначить Рому ведущим принималось не вчера.Поэтому многие пользователи Сети верят в то, что руководство предоставило Гриценко шанс показать свои таланты, рассчитывая, что он и Юлия Ефременкова полностью возьмут под свое крыло Остров любви, избавив более опытных и авторитетных ведущих от долгих и изнурительных командировок.