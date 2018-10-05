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По слухам, Роман Гриценко возвращается на телепроект «Дом-2» в качестве ведущего

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что Юлия Ефременкова, которая была отправлена в рабочую командировку на Остров любви, уже покинула его, а на смену ей уже вылетела Ольга Орлова.

Правда девушка уже опровергла эту информацию, заявив, что пока никуда не собирается и всем передает привет с Сейшельских островов. При этом рано или поздно ей все равно придется вернуться в Москву, а потому она предложила своим подписчикам догадаться, кто же на самом деле будет трудиться в тропиках после нее.

По слухам, Роман Гриценко возвращается на телепроект «Дом-2» в качестве ведущего

И публика принялась перебирать среди имеющихся ведущих, придя к выводу, что в жаркие страны вылетит Ксения Бородина. Но сегодня ночью они изменили свое решение, поскольку появились новые, очень интересные подробности.

В частности, на своей странице в социальной сети Instagram бывший герой телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко заявил, что совсем скоро сменит холодную столицу на жаркие острова.

По слухам, Роман Гриценко возвращается на телепроект «Дом-2» в качестве ведущего

И сначала многие решили, что он просто отправится на какое-то время отдыхать, но после в дело вступил отец Маргариты Овсянниковой, который поведал о том, что парень получил должность ведущего и отправится на сейшельскую съемочную площадку для прохождения стажировки.

И Александр Анатольевич действительно может обладать этой информацией, так как на днях его дочь покинула стены скандальной телестройки и могла все ему рассказать, ведь наверняка решение назначить Рому ведущим принималось не вчера.

По слухам, Роман Гриценко возвращается на телепроект «Дом-2» в качестве ведущего

Поэтому многие пользователи Сети верят в то, что руководство предоставило Гриценко шанс показать свои таланты, рассчитывая, что он и Юлия Ефременкова полностью возьмут под свое крыло Остров любви, избавив более опытных и авторитетных ведущих от долгих и изнурительных командировок.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:40

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