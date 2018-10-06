Ученые: Диабет второго типа можно обнаружить за 20 лет до постановки диагноза

Японские ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие 27 393 добровольцев. Все началось со сбора необходимых данных о пациентах: уровень сахара в крови и вес. Уровень сахара в крови является нормой, если составляет 100 миллиграммов на децилитр (мг/дл), когда показатель поднимается до 100-125 мг/дл, тогда это говорит о преддеабетическом состоянии пациента и уровень сахара выше 126 мг/дл сообщает о патологии, значит стоит говорить о диагнозе «диабет». Подопытные, у которых сахар в крови поднялся до уровня 101,5 мг/дл, диабет обнаружили только через 10 лет, через пять лет у людей с уровнем 105 мг/дл и в первый год - с уровнем 110 мг/дл.У 4 781 из 15 778 человек со временем было обнаружено преддеабетическое состояние, хотя вначале эксперимента пациенты показывали отличное здоровье. Также было отмечено, что сахар в крови поднимался не резко, а постепенно и это дает возможность исправить ситуацию. Нужно срочно поменять рацион и образ жизни, это даст возможность избежать печальных последствий. Однако 1067 пациента не удалось избежать данного диагноза, основная причина – лишний вес, а также повышенный сахар в крови и сопротивляемость организма к инсулину. Данный диагноз им был поставлен через 11 лет.