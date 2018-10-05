Силуанов рассказал о планах Минфина РФ развивать рынок займов для населения

Кроме расширения рынка займа, Министерство финансов намерено упростить условия финансовых сделок, связанных с ценными бумагами. Силуанов считает население России «хорошим и надежным инвестором». Выпускаемые для россиян облигации федерального займа, как отметил вице-премьер, пользуются большим спросом.Минфин планирует снять некоторые ограничения на объемы владения акциями и на приобретение ценных бумаг только у финансовых организаций, ориентированных на данный сектор. На сегодняшний день работой с населением занимаются ВТФ и Сбербанк, но ведомство намерено расширить линию таких учреждений.