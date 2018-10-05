Ирина Агибалова сменила Викторию Романец в журнале Starhit

Девушка даже успела задеть несколько животрепещущих тем, пока редакторы этого самого журнала не опубликовали скандальную переписку ее мужа Антона Гусева с его бывшей женой Евгенией Феофилактовой, где тот признался, что она ненавидит маленького Даниэля, сомневается в его умственных способностях и не желает видеть на пороге своего дома.После этого случая Вика отказалась от должности колумниста «Стархита», так как на его страницах ее в очередной раз опозорили и доказали, что супруг не хочет от нее детей.Стоит отметить, что по мнению большинства читателей, издание абсолютно ничего не потеряло, ведь его рейтинги держатся не только на героях телестройки, и Романец далеко не единственная, кто готов писать для него свои заметки.В частности, на днях бывшая героиня реалити-шоу Ирина Агибалова заявила, что отныне будет вести в журнале Starhit собственную кулинарную рубрику, которая, по всей видимости, станет заменой авторской колонке Виктории.