Ирина Агибалова сменила Викторию Романец в журнале Starhit
Несколько месяцев назад бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что отныне в популярном издании, с которым она сотрудничает уже очень много лет, будет ее собственная колонка.
Девушка даже успела задеть несколько животрепещущих тем, пока редакторы этого самого журнала не опубликовали скандальную переписку ее мужа Антона Гусева с его бывшей женой Евгенией Феофилактовой, где тот признался, что она ненавидит маленького Даниэля, сомневается в его умственных способностях и не желает видеть на пороге своего дома.
После этого случая Вика отказалась от должности колумниста «Стархита», так как на его страницах ее в очередной раз опозорили и доказали, что супруг не хочет от нее детей.
Стоит отметить, что по мнению большинства читателей, издание абсолютно ничего не потеряло, ведь его рейтинги держатся не только на героях телестройки, и Романец далеко не единственная, кто готов писать для него свои заметки.
В частности, на днях бывшая героиня реалити-шоу Ирина Агибалова заявила, что отныне будет вести в журнале Starhit собственную кулинарную рубрику, которая, по всей видимости, станет заменой авторской колонке Виктории.
Девушка даже успела задеть несколько животрепещущих тем, пока редакторы этого самого журнала не опубликовали скандальную переписку ее мужа Антона Гусева с его бывшей женой Евгенией Феофилактовой, где тот признался, что она ненавидит маленького Даниэля, сомневается в его умственных способностях и не желает видеть на пороге своего дома.
После этого случая Вика отказалась от должности колумниста «Стархита», так как на его страницах ее в очередной раз опозорили и доказали, что супруг не хочет от нее детей.
Стоит отметить, что по мнению большинства читателей, издание абсолютно ничего не потеряло, ведь его рейтинги держатся не только на героях телестройки, и Романец далеко не единственная, кто готов писать для него свои заметки.
В частности, на днях бывшая героиня реалити-шоу Ирина Агибалова заявила, что отныне будет вести в журнале Starhit собственную кулинарную рубрику, которая, по всей видимости, станет заменой авторской колонке Виктории.