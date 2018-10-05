В 2020 году жители Хиросимы первыми смогут увидеть искусственный метеоритный дождь

Компания ALE принадлежит японской предпринимательнице Лене Окадзиме, которая еще в далеком 2001 году случайно стала свидетельницей метеоритного дождя Леониды, находясь в тот момент в горах. С тех пор ее не покидала идея о создании искусственного метеоритного дождя. В 2011 году Окадзиме создала компанию Ale Co, которая нацелена на разработку искусственных метеоритных дождей. Сотрудники компании утверждают, что природный звездопад является последствием сгорания космической пыли в атмосфере Земли. Однако они намерены создать свой метеоритный дождь, отправив на орбиту Голубой планеты частицы, имитирующие космическую пыль. Для того чтобы это произошло, специалисты отправят в космос микро-спутник, после того, как он найдет свое «место» из него выпустят специальные шарики, которые, проходя атмосферу Земли, станут светиться ярким светом. Над данным проектом компания работала последних 7 лет.Жители Хиросимы, а также в районе 200 километров от нее станут первыми людьми, которым посчастливиться увидеть такое небесное явление. Создатели проекта пока не объявляют дату начала запуска спутника, однако его успешный исход гарантирует, что жители всей планеты смогут любоваться такими звездопадами.