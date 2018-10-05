Суперкар McLaren 720S обзавёлся облегчённой версией для трека

Автомобиль оснастили новым усовершенствованным пакетом опций Track Pack. Машина предназначена для гоночных трасс и обзавелась облегчённым кузовом, она стала легче на 24 кг. Благодаря пакету Track Pack автомобиль приобрёл задний карбоновый бампер, крышу, задние воздухозаборники и обновлённый глушитель. За счёт установленных трёх новых камер, суперкар может фиксировать время круга и результаты этапов заезда. Новинкой внедрённой в эту модель стала система подвески моторного отсека.Цена спортивной модели McLaren 720S составляет около 2,5 млн рублей. Производители утверждают, что покупать уже «упакованную» машину намного дешевле, чем устанавливать всё по отдельности.