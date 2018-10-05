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Суперкар McLaren 720S обзавёлся облегчённой версией для трека

Британская компания McLaren по производству автомобилей представила новую модель своего суперкара McLaren 720S. Стоит данная версия 2,5 млн рублей.
Суперкар McLaren 720S обзавёлся облегчённой версией для трека

Автомобиль оснастили новым усовершенствованным пакетом опций Track Pack. Машина предназначена для гоночных трасс и обзавелась облегчённым кузовом, она стала легче на 24 кг. Благодаря пакету Track Pack автомобиль приобрёл задний карбоновый бампер, крышу, задние воздухозаборники и обновлённый глушитель. За счёт установленных трёх новых камер, суперкар может фиксировать время круга и результаты этапов заезда. Новинкой внедрённой в эту модель стала система подвески моторного отсека.

Цена спортивной модели McLaren 720S составляет около 2,5 млн рублей. Производители утверждают, что покупать уже «упакованную» машину намного дешевле, чем устанавливать всё по отдельности.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:38

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