В России LADA Vesta и Largus подорожали на 10 000 рублей
В России поднялась стоимость отечественных автомобилей. В частности, эксперты портала «Цена Авто», изучив новые прайс-листы АвтоВАЗа, зафиксировали подорожание машины LADA Vesta и ее вариаций CNG, Cross, SW и SW Cross, а также модели LADA Largus и ее модификации нового поколения Cross.
АвтоВАЗ анонсировал повышение ценника своих автомобилей в конце сентября. Изменение ценовой политики в сторону повышения коснулось всех комплектаций автомобилей 2018 года выпуска. Эксперты указали нынешнюю рекомендованную розничную стоимость LADA Largus и LADA Vesta без учета специальных предложений и акций:
Отечественные модели пользуются большим спросом. За минувшие девять месяцев 2018 года LADA Vesta по уровню продаж в России стала лидером, сумев опередить KIA Rio. Производителю удалось реализовать 76 189 экземпляров этой модели, а LADA Largus – 32 440 единиц.
АвтоВАЗ анонсировал повышение ценника своих автомобилей в конце сентября. Изменение ценовой политики в сторону повышения коснулось всех комплектаций автомобилей 2018 года выпуска. Эксперты указали нынешнюю рекомендованную розничную стоимость LADA Largus и LADA Vesta без учета специальных предложений и акций:
Отечественные модели пользуются большим спросом. За минувшие девять месяцев 2018 года LADA Vesta по уровню продаж в России стала лидером, сумев опередить KIA Rio. Производителю удалось реализовать 76 189 экземпляров этой модели, а LADA Largus – 32 440 единиц.
Экономика
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 17:30