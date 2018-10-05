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В России LADA Vesta и Largus подорожали на 10 000 рублей

В России поднялась стоимость отечественных автомобилей. В частности, эксперты портала «Цена Авто», изучив новые прайс-листы АвтоВАЗа, зафиксировали подорожание машины LADA Vesta и ее вариаций CNG, Cross, SW и SW Cross, а также модели LADA Largus и ее модификации нового поколения Cross.
В России LADA Vesta и Largus подорожали на 10 000 рублей

АвтоВАЗ анонсировал повышение ценника своих автомобилей в конце сентября. Изменение ценовой политики в сторону повышения коснулось всех комплектаций автомобилей 2018 года выпуска. Эксперты указали нынешнюю рекомендованную розничную стоимость LADA Largus и LADA Vesta без учета специальных предложений и акций:
В России LADA Vesta и Largus подорожали на 10 000 рублей

Отечественные модели пользуются большим спросом. За минувшие девять месяцев 2018 года LADA Vesta по уровню продаж в России стала лидером, сумев опередить KIA Rio. Производителю удалось реализовать 76 189 экземпляров этой модели, а LADA Largus – 32 440 единиц.


 
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Экономика
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 17:30

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