В России LADA Vesta и Largus подорожали на 10 000 рублей

АвтоВАЗ анонсировал повышение ценника своих автомобилей в конце сентября. Изменение ценовой политики в сторону повышения коснулось всех комплектаций автомобилей 2018 года выпуска. Эксперты указали нынешнюю рекомендованную розничную стоимость LADA Largus и LADA Vesta без учета специальных предложений и акций:Отечественные модели пользуются большим спросом. За минувшие девять месяцев 2018 года LADA Vesta по уровню продаж в России стала лидером, сумев опередить KIA Rio. Производителю удалось реализовать 76 189 экземпляров этой модели, а LADA Largus – 32 440 единиц.