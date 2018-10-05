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Новосибирские ученые создали первую биодобавку из рябины

Ученые из Новосибирска создали первую биодобавку, в состав которой входит рябина. Она не имеет горечи.
Новосибирские ученые создали первую биодобавку из рябины

Данное вещество может использоваться как добавка в различные блюда для увеличения количества витаминов. Об этом изобретении 5 октября доложила пресс-служба отечественного Минобрнауки. Такой продукт как рябина славится полезными свойствами. Многим людям ягоды не нравятся вследствие природной горечи. Сотрудники Института химии твердого тела, а также механохимии избавились от недостатка продукта. Для порошкового сырья учёные разработали специальную оболочку, в состав которой вошёл растительный полисахарид. Рябиновая биодобавка в таких капсулах не передаёт пище горький привкус. Исследователи поделились технологией приготовления уникального вещества. Они с помощью инфракрасного излучения испаряют воду из рябины. Вследствие этого в ягодах остаются 90 процентов биологически активных веществ. Химики потом в порошок измельчают плоды. Затем его инкапсулируют.

Биодобавка из рябины имеет в себе природные антисептики, каротин, аскорбиновую кислоту, микроэлементы, антиоксиданты, витамин С. Цена данной добавки небольшая. Авторы разработки капсулы с рябиной предлагают добавлять в разные полуфабрикаты. Благодаря этому они станут намного полезней, при этом не поменяют свои вкусовые качества.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:40

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