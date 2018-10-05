Хакеры придумали новый способ взлома WhatsApp
Хакеры научились сбрасывать пароль жертвы и перехватывать голосовые звонки. Об этом стало известно от национального агентства кибербезопасности Израиля.
При введении различных версий паролей, система защиты WhatsApp сбрасывает все настройки автоматически. Пользователь, ничего не подозревая, вводит новый пароль, после чего программа просит принять голосовой звонок от WhatsApp с введением кода подтверждения. Хакер входит в личный кабинет, прослушивает звонок, и «угоняет» аккаунт.
В первую очередь под атаку «угонщиков» попадают пользователи с голосовой почтой. Им необходимо срочно поменять пароль по умолчанию. Национальное агентство кибербезопасности Израиля утверждает, что пользователи в большинстве случаев виноваты сами. Придумывать пароль необходимо супер высокой сложности, тогда и аккаунт не пострадает.
При введении различных версий паролей, система защиты WhatsApp сбрасывает все настройки автоматически. Пользователь, ничего не подозревая, вводит новый пароль, после чего программа просит принять голосовой звонок от WhatsApp с введением кода подтверждения. Хакер входит в личный кабинет, прослушивает звонок, и «угоняет» аккаунт.
В первую очередь под атаку «угонщиков» попадают пользователи с голосовой почтой. Им необходимо срочно поменять пароль по умолчанию. Национальное агентство кибербезопасности Израиля утверждает, что пользователи в большинстве случаев виноваты сами. Придумывать пароль необходимо супер высокой сложности, тогда и аккаунт не пострадает.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:30