Мама Тимати рассказала, почему его дочь не принимает участия в детских показах мод

В очередной раз в ленте микроблога Instagram Симоны Юнусовой появилась публикация, посвященная дочери рэпера Тимати Алисе. Однако в этот раз известная бабушка решила таким образом ответить на вопрос многих читателей, которые интересовались, почему Алиса не выйдет на подиум в качестве модели. Она утверждает, что ее внучку часто приглашают принять участие в подобных мероприятиях, но Юнусова не считает это положительным опытом для ребенка в таком возрасте, а родители девочки поддерживают ее. По ее мнению, в основном приглашения поступают только потому, что это ребенок знаменитых родителей, или дело во внешних данных. А ведь это не является чем-то заслуженным или заработанным, таким он родился.Симона Юнусова уверена, что родители, которые соглашаются на участие в показах мод, просто тешат свое эго и самолюбие. Она хочет донести до внучки, что для того, чтобы получать аплодисменты, нужно что-то сделать самой и заслужить многочисленные овации. Таким образом, женщина подчеркнула, что знаменитая фамилия и хорошие внешние данные не должны стать причиной гордости.