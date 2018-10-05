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Егор Крид поблагодарил жителей родной Пензы за мотивацию на успех

Егор Крид после концерта в родной Пензе поблагодарил ее жителей за мотивацию на успех и поддержку. О непростом пути к успеху певец рассказал в посте, появившемся в его Instagram-микроблоге.
Егор Крид поблагодарил жителей родной Пензы за мотивацию на успех

Многие люди в его родном городе, отметил Крид, не верили в его успех. После переезда в Москву он шаг за шагом пробирался к своей цели, стараясь доказать отзывавшимся о его творчестве с сомнениями, что он достоин славы и уважения. Певец семь лет отказывался от концертов в Пензе, желая показаться перед соотечественниками не только состоявшимся артистом, но и сформированной личностью с собственными принципами.

Крид благодарен жителям Пензы, не верившим в него, за мотивацию, подталкивавшую его стремиться только вперед и не сдаваться. Певец горд, что смог на концерте в родном городе собрать 6000 человек, с нетерпением ожидавших его выступления.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 20:37

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