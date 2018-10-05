Егор Крид поблагодарил жителей родной Пензы за мотивацию на успех

Многие люди в его родном городе, отметил Крид, не верили в его успех. После переезда в Москву он шаг за шагом пробирался к своей цели, стараясь доказать отзывавшимся о его творчестве с сомнениями, что он достоин славы и уважения. Певец семь лет отказывался от концертов в Пензе, желая показаться перед соотечественниками не только состоявшимся артистом, но и сформированной личностью с собственными принципами.Крид благодарен жителям Пензы, не верившим в него, за мотивацию, подталкивавшую его стремиться только вперед и не сдаваться. Певец горд, что смог на концерте в родном городе собрать 6000 человек, с нетерпением ожидавших его выступления.