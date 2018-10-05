Беременная в четвертый раз Наталья Антонова показала большой живот
В семье актрисы Натальи Антоновой в этом году произойдет радостное событие. Она в четвертый раз станет мамой.
До недавнего времени 44-летняя артистка предпочитала не афишировать свою беременность, а сейчас она радует поклонников снимками, на которых виден ее немаленький живот. Пол будущего ребенка Наталья Антонова продолжает держать в тайне, но почитатели уже установили по форме живота, что у нее родится девочка.
У Натальи Антоновой уже есть три сына, самому старшему из которых 22 года. Ранее артистка не единожды говорила, что мечтает о появлении в семье дочери.
По словам Натальи Антоновой, она собирается уйти в отпуск. Актриса отменила спектакли, запланированные на конец 2018 года, но надеется, что поклонники с пониманием к этому отнесутся. Она пообещала, что продолжит радовать зрителей телепремьерами и новыми театральными постановками уже в следующем году.
До недавнего времени 44-летняя артистка предпочитала не афишировать свою беременность, а сейчас она радует поклонников снимками, на которых виден ее немаленький живот. Пол будущего ребенка Наталья Антонова продолжает держать в тайне, но почитатели уже установили по форме живота, что у нее родится девочка.
У Натальи Антоновой уже есть три сына, самому старшему из которых 22 года. Ранее артистка не единожды говорила, что мечтает о появлении в семье дочери.
По словам Натальи Антоновой, она собирается уйти в отпуск. Актриса отменила спектакли, запланированные на конец 2018 года, но надеется, что поклонники с пониманием к этому отнесутся. Она пообещала, что продолжит радовать зрителей телепремьерами и новыми театральными постановками уже в следующем году.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:10