«Болезнь всё разрушила»: Варлей рассказала о своей непростой супружеской жизни

Наталья Варлей выступала в цирке, где её увидел знаменитый режиссёр Эльдар Рязанов. Благодаря ему она получила признание советского народа.«В 20 лет я вышла замуж за режиссёра Николая Бурляева, - рассказала актриса на программе. - Родные были против этого брака, но я никого не слушала. Он был моей первой любовью, но вскоре мы расстались. Второй раз я вышла замуж за Владимира Тихонова, и я стала невесткой Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. В браке у меня родился первый сын. К сожалению, и с ним мне пришлось развестись, так как болезнь всё разрушила. Он злоупотреблял наркотиками и спиртным и не признавал лечения. После развода мы общались, очень жалко его было».Наталья Варлей рассказала и о третьем своём мужчине, от которого она родила второго сына. Имя папы она не назвала и до сих пор это остаётся тайной. Вокруг актрисы всегда кружилась толпа поклонников, но личная жизнь у неё так и не сложилась. Самое главное, по словам Варлей, так это материнское счастье, которое она испытывает на протяжении всей жизни.