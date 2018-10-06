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«Болезнь всё разрушила»: Варлей рассказала о своей непростой супружеской жизни

Народная любимица СССР Наталья Варлей приняла участие в программе «Судьба человека», в которой рассказала о своей не сложившейся личной жизни. По словам актрисы, все эти годы она была счастливой мамой.
«Болезнь всё разрушила»: Варлей рассказала о своей непростой супружеской жизни

Наталья Варлей выступала в цирке, где её увидел знаменитый режиссёр Эльдар Рязанов. Благодаря ему она получила признание советского народа.

«В 20 лет я вышла замуж за режиссёра Николая Бурляева, - рассказала актриса на программе. - Родные были против этого брака, но я никого не слушала. Он был моей первой любовью, но вскоре мы расстались. Второй раз я вышла замуж за Владимира Тихонова, и я стала невесткой Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. В браке у меня родился первый сын. К сожалению, и с ним мне пришлось развестись, так как болезнь всё разрушила. Он злоупотреблял наркотиками и спиртным и не признавал лечения. После развода мы общались, очень жалко его было».

Наталья Варлей рассказала и о третьем своём мужчине, от которого она родила второго сына. Имя папы она не назвала и до сих пор это остаётся тайной. Вокруг актрисы всегда кружилась толпа поклонников, но личная жизнь у неё так и не сложилась. Самое главное, по словам Варлей, так это материнское счастье, которое она испытывает на протяжении всей жизни.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 04:00

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