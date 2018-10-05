Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены зданий

Данная система должна уменьшить количество аварий авто на перекрестках. Новая технология Smart Intersection применяет возможности протокола связи авто с инфраструктурой (V2X), ПО для распознания объектов, камеры на светофорах. Основой Smart Intersection являются 4 камеры, которые установлены на углах перекрестка, фиксирующие объекты, находящиеся на расстоянии до 91 м. С них изображение транслируют на вычислительную платформу, которая при помощи разработанного Honda ПО создается картинка местности на 360 градусов, классифицируются авто и прочие движущиеся объекты. Соответствующая информация передается в итоге на авто подключенные к системе.В свою очередь бортовой компьютер машин дешифрует данные, выводит аудиовизуальные предупреждения, при этом помогая водителю предпринимать правильные действия для исключения столкновений. Это позволяет авто видеть сквозь стены независимо от погодных условий. Это делает проезд перекрестков дорог более безопасным. Согласно статистическим данным на них происходит 40% аварий, в случае которых ежегодно гибнет 7 000 американцев.