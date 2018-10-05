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Виктория Романец и Антон Гусев, только приехав, опять улетают «на моря»

В Instagram экс-участницы «ДОМ-2» Виктории Романец появилось предложение угадать, куда они с Антоном Гусевым вновь улетают отдыхать.

Виктория отметила, что они только вернулись с отдыха в Испании и даже еще не успели разобрать чемодан. Теперь супружеская парочка решила собирать его заново, так как совсем скоро Гусев и Романец улетят из дождливой Москвы.

Виктория Романец и Антон Гусев, только приехав, опять улетают «на моря»

Тому из пользователей, кто угадает страну, куда улетают Виктория и Антон, девушка пообещала подарок и подсказала, что «там будет море».

Подписчик активно втянулись в конкурс и стали предлагать как популярные места отдыха, так и самые невероятные. Кто-то даже пошутил, что пара отправляется в крымский Судак.

Виктория Романец и Антон Гусев, только приехав, опять улетают «на моря»

Один из пользователей философски заметил, что неважно куда, «главное там тепло и море». Скептики удивились, что среди такого разнообразия ответов, Виктория так и не указала на правильный, а, следовательно, и подарка никто не получит.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:45

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